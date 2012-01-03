-TSK personel sayısını güncelledi ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Genelkurmay Başkanlığı, personel istatistiklerini güncelledi. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin sivil personelle birlikte 720 bin olan personel sayısı, kasım ayından bu yana 8 bin 241 kişi azaldı. Genelkurmay Başkanlığı, ilk kez geçen yıl Kasım ayında açıkladığı personel istatistiklerini, ayrıntılı olarak güncelledi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesine konulan Türk Silahlı Kuvvetlerindeki personel durumu, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki personele ilişkin verilerle sıralandı. Buna göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 329, Jandarma Genel Komutanlığı'nda 33, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 2 general/amiral olduğu belirtilerek; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 33 bin 788, Jandarma Genel Komutanlığında 5 bin 491 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 594 subay görev yapıyor. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 71 bin 475 astsubay olduğu kaydedilen bilgi notunda, Jandarma Genel Komutanlığında 22 bin 591, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise bin 401 astsubay bulunduğu bildirildi. TSK personel mevcutları listesinde Jandarma Genel Komutanlığında 24 bin 434 uzman jandarma yer alırken, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 34 bin 282 uzman erbaş, Jandarma Genel Komutanlığında 6 bin 551, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 589 uzman erbaş olduğu belirtildi. Erbaş ve er sayısı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri için 307 bin 417, Jandarma Genel Komutanlığı için 141 bin 316 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için bin 593 olarak yer alırken, yükümlü personel toplamı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 312 bin 801, Jandarma Genel Komutanlığında 142 bin 18 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında bin 606 kişi. Askeri personel toplamına göre ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 452 bin 675, Jandarma Genel Komutanlığında 201 bin 118, Sahil Güvenlik Komutanlığında ise 4 bin 192 kişi görev yapıyor. -Toplam mevcut 711 bin 759- TSK bünyesindeki sivil memur/işçi sayısı ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 49 bin 154, Jandarma Genel Komutanlığında 3 bin 742 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 878 olarak açıklandı. TSK personel mevcut toplamı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nde 501 bin 829, Jandarma Genel Komutanlığında 204 bin 860 ve Sahil Güvenlik Komutanlığında 5 bin 70 olarak bildirildi. Böylece TSK'nın toplam personel sayısı 711 bin 759 olarak gerçekleşti. 21 Kasım 2011'de açıklanan TSK Personel Sayısı listesinde toplam mevcut 720 bin olarak gösterilmişti. Yeni yılda TSK personel sayısı 8 bin 241 kişi azaldı.