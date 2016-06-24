TSK Personel Kanun Tasarısı kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edildi.

Tasarıya göre, yurtdışında sürekli veya geçici görevlere atanan ya da görevlendirilen subay ve astsubaylara, görev süresince bir üst rütbesinde verilen rütbedir.



Yüzbaşı ve binbaşı rütbesinde bulunanların bekleme süreleri yeniden yapılandırılıyor. Buna göre bir yıl önce bulundukları rütbelerde her yılki sicil notunun, yüzde 95 ve üstünde olanlar, bir üst rütbeye yükseltilebilecek.



Muvazzaf subay ve albayların görev süreleri uzatılabilecek. Askere verilebilecek cezalar ertelenebilecek.



Genel kolluk kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerini aşan durumlarda terörle mücadele için gerekli olması veya terör eylemlerinin kamu düzenini ciddi bozulması halinde İçişleri Bakanlığı teklifiyle Bakanlar Kurulu kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri görevlendirilebilecek.