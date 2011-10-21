TSK: Operasyonların büyük bölümü yurt içinde

T24 -

TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:"1. 20 Ekim 2011 tarihinde yapılan açıklamada, yurt içinde ve yurt dışında beş ayrı noktada 22 tabur ile operasyonların devam ettiği belirtilmiştir. Medya organlarında, bu açıklamamızın yanlış yorumlanarak, yapılan operasyonların tamamının yurt dışına yönelik olduğuna dair yazı ve yorumlara yer verildiği görülmüştür.2. Kara ve hava operasyonlarının büyük bir bölümü yurt içinde, ağırlıklı olarak Çukurca bölgesinde sürdürülürken Irak Kuzeyinde, sınır ötesinde birkaç noktada kara ve hava harekatına devam edilmektedir."TSK dün, Hakkari Çukurca'da 24 askerin şehit olmasının ardından 22 taburla kara ve hava harekatının başlatıldığını duyurmuştu.