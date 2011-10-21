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TSK: Operasyonların büyük bölümü yurt içinde

Genelkurmay Başkanlığı PKK yönelik başlatılan operasyonların büyük bölümünü yurt içinde...

21 Ekim 2011 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanlığı PKK yönelik başlatılan operasyonların büyük bölümünü yurt içinde yapıldığını açıkladı. Harekâtın tamamının yurt dışına yönelik olduğuna dair yanlış anlamanın olduğu vurgulanan açıklamada, "Kara ve hava operasyonlarının büyük bir bölümü yurt içinde, sınır ötesinde birkaç noktada kara ve hava harekatına devam edilmektedir" denildi.



TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"1.   20 Ekim 2011 tarihinde yapılan açıklamada, yurt içinde ve yurt dışında beş ayrı noktada 22 tabur ile operasyonların devam ettiği belirtilmiştir. Medya organlarında, bu açıklamamızın yanlış yorumlanarak, yapılan operasyonların tamamının yurt dışına yönelik olduğuna dair yazı ve yorumlara yer verildiği görülmüştür.

2.   Kara ve hava operasyonlarının büyük bir bölümü yurt içinde, ağırlıklı olarak Çukurca bölgesinde sürdürülürken Irak Kuzeyinde, sınır ötesinde birkaç noktada kara ve hava harekatına devam edilmektedir."

TSK dün, Hakkari Çukurca'da 24 askerin şehit olmasının ardından 22 taburla kara ve hava harekatının başlatıldığını duyurmuştu.


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