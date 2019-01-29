TSK’nın savaş uçaklarından sorumlu tuğgeneral gözaltına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bütün savaş uçaklarının harekat sorumlusu olarak görev yaparken emekliliğini isteyen Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM) Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay'ın 26 Ocak'ta gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Yeni Şafak’tan Osman Özgen’in haberine göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Akgülay'ın, ankesörlü telefonlardan ardışık aramasının olduğu tespit edildi. Akgülay'ın bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Yeni Şafak’ın “yargı kaynaklarından aldığı bilgiye” göre, Akgülay'ın, ‘FETÖ'nün TSK başta olmak üzere “mahrem yapılanma"da haberleşmek için kullandığı ankesörlü telefonlardan irtibatı tespit edildi. Akgülay'ın söz konusu ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı iddia edildi. Akgülay'ın ankesör irtibatına ilişkin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.