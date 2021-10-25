İstanbul'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca TSK’nın FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli, 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığında görevli ihraç edilmiş 1 Albay, 1 Yarbay, 1 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Astsubay, 2 Uzman Jandarma, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilmiş 1 Yarbay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ihraç edilmiş 1 Albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilmiş 1 Tuğgeneral ve 1 Yüzbaşı olmak üzere toplamda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.(İHA)