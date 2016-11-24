TSK mensubu 2 pilot 'FETÖ'den tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında TSK mensubu 2 pilot tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan TSK mensubu pilotlar M.D. ve S.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüpheli subaylar, hakimlik sorgusunun ardından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.