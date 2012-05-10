TSK, Mehmetçiğin ‘beyaz ekmek’ tercihinden dertli

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

Milli Savunma Bakanlığı Yiyecek İkmal Şube Müdürü Albay Levent Mertkul, "Silahlı Kuvvetlerde biraz daha kepek oranı yüksek undan ekmek yapıyoruz. Askerlik yapmaya gelen gençlerimiz maalesef evde alıştıkları beyaz ekmeği arıyor. Sağlıklı olan kepek ekmeği beğenmiyorlar. Onlara bunu alıştırmak zaman alıyor" dedi. TSK’da ekmek israfının önlenmesi için önlemleri da anlatan Mertkul, "Bütün yemekhanelerimizde ekmek dilimleme makinaları alıp, bunları dilimleyerek masalara servisini yapıyoruz. Bu uygulamamız büyük oranda ekmek israfının önüne geçti” diye konuştu.

TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan ekmek israfını araştırma alt komisyonu, TSK, Hacettepe Üniversitesi, Kredi ve Yurtlar kurumu gibi bir çok temsilciyi dinledi.



"Gramaj üzerinden ekmek üretimi yapılıyor"



Albay Mertkul, TSK bünyesinde israfa karşı önlemleri anlattı ve “Erbaş erlerin beslenmesi her gün yoklamalara göre tespit edilerek, buna göre kişiler için günlük olarak belli bir gramaj üzerinden ekmek üretimi yapılıyor. Ekmek koparılıp yendiği zaman büyük israf oluyor bu nedenle bütün yemekhanelerimizde ekmek dilimleme makinaları alıp, bunları dilimleyerek masalara servisini yapıyoruz. Bu uygulamamız büyük oranda ekmek israfının önüne geçti” dedi.



“Köfte harcı, ekmek tatlısı"



TSK’nin artan ekmek konusunda yol haritası ortaya çıktı. Albay Mertkul’un verdiği bilgiye göre, köfte harcı, ekmek tatlısı yaparak artan ekmek değerlendiriliyor.



"Mehmetçik ‘kepekli ekmeği’ beğenmiyor"



Türkiye’de 'beyaz ekmek' tercihinin asker ocağında da farklı olmadığı anlaşıldı. Albay Mertkul şunları söyledi:

"En büyük sıkıntımız şu. Türkiye’de beyaz ekmeğin tüketimi çok arttı. Ancak Silahlı Kuvvetler’de biraz daha kepek oranı yüksek undan ekmek yapıyoruz. Ekmeğin 6 saat dinlendirilmeden tüketimi yapılmıyor. Sağlıklı tüketim açısından bu önemli. Fakat bize askerlik yapmaya gelen gençlerimizin maalesef evde alıştıkları ekmek bu değil daha beyaz ekmek arıyorlar. Onlara bunu alıştırmak zaman alıyor. Yani biz sağlıklı olan kepekli ekmeği sunuyoruz ama erbaş ve erler bunu beğenmiyor. Derslerimizde,erbaş erlere beslenme alışkanlıkları, ekmek israf edilmemesi için eğitim vermeye çalışıyoruz. Ancak bunların tek elden planlanmasında fayda var. Tarım Bakanlığı bunda öncü olabilir."

TSK, tüm birliklerinde kendisi ekmek üretiyor. Dışarıdan alım çok ufak birlikler ve bazı jandarma karakollarında yapılıyor.