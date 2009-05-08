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TSK: Korucuları sorumlu göstermek önyargılı

Genelkurmay: Mardin'deki katliamda sadece korucuların sorumlu gösterilmesi önyargılı ve yanlıştır

08 Mayıs 2009 03:00

Genelkurmay’dan Mardin’deki katliamın ardından sorgulanmaya başlanan koruculuk sistemiyle ilgili ilk değerlendirme geldi: “Olayda sadece korucuların sorumlu gösterilmesi önyargılı ve yanlıştır.”

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, Haftalık Bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Mardin’deki saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tuğgeneral Gürak, şunları söyledi: ''Mardin'in Bilge köyünde meydana gelen olay tam bir vahşet olup, hiçbir insani değerle izah edilmesi mümkün değildir. Konu yargıya intikal etmiştir. Yargının bu insanlık dışı olayın faillerini bularak cezalandıracağına inanıyoruz.

Ancak, buradaki olayla koruculuk kurumu arasında bir bağ kurularak, korucuların kurumsal olarak ve bir bütün olarak sorumlu gösterilmeye çalışılmasını ön yargılı ve yanlış bir uygulama olarak değerlendiriyoruz.''


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