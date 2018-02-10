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Dünya

TSK konvoyu, İdlib'e konuşlandı

İdlib'te kurulacak yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre derinlikte yer alıyor

10 Şubat 2018 01:56

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait bir konvoy, İdlib'te gerginliği azaltmak amacıyla oluşturulacak ateşkes gözlem noktası için bölgeye ulaştı.

Akşam saatlerinde Türkiye-Suriye sınırını geçen askeri konvoy, İdlib gerginliği azaltma bölgesinin güneydoğusunda Ebu Zuhur ilçesine bağlı Tel Tukan kasabasında konuşlandı. 

Konuşlanan noktanın yaklaşık 6 kilometre karşısındaki hatlarda, Suriye ordusu unsurları ve İran destekli gruplar bulunuyor. 

Yeni gözlem noktası Türkiye-Suriye sınırından yaklaşık 50 kilometre derinlikte yer alıyor. 

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Astana anlaşması çerçevesinde gerçekleşen intikalin amacı, 6. ateşkes gözlem noktasının oluşturulması. 

Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK, 12 Ekim 2017'de İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin takibi için gözlem noktaları oluşturmaya başlamıştı. 

Anlaşmaya göre, kademeli olarak İdlib'in kuzeyinden güneyine uzanacak intikalde TSK'nın toplam 12 bölgede gözlem noktası kurması öngörülüyor. 

İntikalin sona erip, TSK'nın gözlem misyonunun başlamasının ardından Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Rus güçlerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesinin dış kısmında, rejim ile muhaliflerin cephe hattında konuşlanması bekleniyor. 

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