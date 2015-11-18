TSK: Kilis sınırında 1 DEAŞ'lı öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan bir grup içerisinde bulunan 1 IŞİD militanının öldürüldüğünü, 9'u çocuk 21 kişi ise gözaltına alındığını duyurdu.
Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yer alan bilgide, sınırdaki olayın dün meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:
"Kilis’te Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu değerlendirilen 1 şahıs ölü olarak ele geçirilmiş, 21 şahıs (dokuzu çocuk) gözaltına alınmıştır."