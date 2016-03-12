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TSK: Kandil'deki PKK hedeflerine hava harekâtı düzenlendi, 67 PKK'lı etkisiz hale getirildi

"Türk Hava Kuvvetleri Kandil, Metina, Haftanin, Avaşin ve Basyan kamplarını vurdu"

12 Mart 2016 14:40

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 9 Mart'ta Kandil'de PKK hedeflerine hava harekâtı düzenlediğini duyurdu. TSK'dan yapılan açıklamada, "Hava harekâtında 67 PKK'lının etkisiz hale getirildi" dendi.

DHA'nın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"9 Mart 2016 tarihinde Kuzey Irak’a yapılan keşifler neticesinde, Kandil, Metina, Haftanin, Avaşin ve Basyan kamplarında tespit edilen yeni hedeflere (mühimmat deposu, korugan ve sığınaklar) 14 adet F-16 ve F-4 2020 savaş uçağıyla hava harekâtı düzenlendi. Tespit edilen hedefler tam isabetle imha edildi ve daha sonra yapılan keşif sonuçlarına göre 67 PKK’lı etkisiz hale getirildi."

 

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