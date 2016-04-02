TSK, IŞİD hedeflerini vurdu

Kilis sınırındaki topçu birlikleri Suriye'deki IŞİD hedeflerini 'Fırtına' obüsleriyle vurduğu bildirildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Reşit Çelebioğlu’nun haberine göre, Kilis'in sınırında konuşlu topçu birlikleri, sabah saatlerinden itibaren Suriye'nin Azez kentinin Cekke, Dabij ve Mırgel köylerindeki IŞİD hedeflerine top atışı yapmaya başladı. Dünden itibaren aralıklarla koalisyon ülkelerinin savaş uçaklarının bombardıman düzenlediği IŞİD hedefleri, sabah saatlerinden itibaren topçu birlikleri tarafından da ateş altına alındı. Bölgeden aralıklarla top sesleri gelmeye devam ederken, sınır hattında güvenlik önlemleri de en üst seviyeye çıkarıldı.