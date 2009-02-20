TSK ile Radikal uzlaştı

Basın Konseyi Genel Sekreteri Özer Yelçe, Genelkurmay Başkanlığı'nın Radikal gazetesi hakkındaki başvurusuna ilişkin, ''gazetenin uzlaşma önerisinin Genelkurmay Başkanlığı'nca kabul edilmesi sonucu konunun uzlaşma yoluyla çözüme bağlandığını'' bildirdi.





Özer Yelçe yaptığı yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanlığı'nın, Radikal gazetesinin 11 ve 12 Şubat 2009 tarihli sayılarında, Ergenekon sanıklarından İbrahim Şahin'in ifadeleriyle ilgili olarak yayımlanan haberlerle, Basın Meslek İlkeleri'nin ihlal edildiği iddiasıyla başvuru yaptığını anımsattı.



Yelçe, Genelkurmay Başkanlığının, haberlerle ''kişileri ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşüren aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez'' şeklindeki Basın Meslek İlkesi başta olmak üzere diğer iki (7 ve 10'uncu) maddenin ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu Radikal gazetesine ilettiklerini söyledi.



Gazete yetkililerinin ''uzlaşma'' niyetini bildirmeleri ve 17 Şubat 2009 tarihli gazetenin birinci sayfasından göstererek, içerde geniş olarak yayınladıkları açıklama üzerine Genelkurmay Genel Sekreterliği ile temas kurulduğunu ifade eden Yelçe, 19 Şubat 2009'da Basın Konseyi Genel Sekreterliğine, Genelkurmay Genel Sekreterliğinden Tümgeneral Ferit Güler imzalı bir mektup geldiğini bildirdi.



Yelçe, mektupta şu ifadelerin yer aldığını kaydetti:



''(...) TSK olarak, medyanın özgürlüğüne içtenlikle inanmak ve bu konuda son zamanlarda pek çok tedbir almakla beraber, yapılacak yayınların Basın Meslek İlkeleri'ne ve her şeyden önce kişileri ve kurumları hedef almadan soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun olmasına büyük önem vermekteyiz.



Bu itibarla, gösterdiğiniz yakın ilgiye teşekkür ederiz. Radikal gazetesinin yayımladığı yazıları bir uzlaşma zemini olarak kabul ettiğimizi, TSK'nın resmi internet sitesinde konuya ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması yapıldığından ayrıca bir cevap hakkı talebimizin bulunmadığını, ancak söz konusu yazılarında belirttikleri Basın Meslek İlkeleri'ne ve yukarıda açıklandığı üzere soruşturmanın gizliliği ilkesine gerekli duyarlılığı bundan sonra göstermeleri temennisiyle konunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.''



Mektupta, ''bu durumda şikayet hakkında Yüksek Kurul'ca bir karar alınmasına gerek kalmadığının'' bildirildiğini ifade eden Yelçe, Basın Meslek İlkeleri'nin ihlali iddialarının ''uzlaşma'' ile sonuçlandırılmasının Konsey'in öncelikli görevi ve arzusu olduğunu söyledi.