TSK, iki milyarı Maliye’ye iade etti

Şemdinli Aktütün Karakolu baskınıyla gündeme gelen ‘ödenek yetersizliği’ tartışması devam ederken Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, TSK’nın ödenek sıkıntısı içinde olmadığı hatta, bütçede öngörülen ödeneği bile harcayamadığı ortaya çıktı.



344 milyon YTL’si iade edildi



2006’da TSK harcamalarının yer aldığı Milli Savunma Bakanlığı’na bütçeden 11 milyar 828 milyon YTL ayrıldı. Yıl sonunda ise bakanlık sözkonusu ödeneğin 344 milyon YTL’sini Maliye’ye iade etti.



2007'de iade var



2007’de de bütçeden güvenlik harcamaları için 12 milyar 997 milyon YTL ayrıldı. Ancak bu kaynağın tamamı da yıl sonuna kadar kullanılmadı. Milli Savunma, 2007 yılı için kendisine tanınan ödenekten de 1 milyar 277 milyon YTL’sini Maliye Bakanlığı’na iade etti.



Milli Savunma Bakanlığı’na 2008 yılı için ise 13 milyar 214 milyon YTL’lik ödenek ayrıldı. Ağustos ayı itibariyle bu kaynağın 7 milyar 28 milyon YTL’lik kısmı harcandı. Bu yılsonunda da ödeneğin bir kısmının kullanılmadığı için Maliye Bakanlığı’na iade edilmesi bekleniyor. Hazırlıkları süren 2009 yılı bütçesinde de güvenlik harcamalarına yaklaşık 29 milyar YTL’lik kaynak ayrılmış olacak.

