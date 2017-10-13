TSK: İdlib'de gözlem noktaları oluşturulmaya başlandı

Genelkurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı zırhlı birimlerin dün gece İdlib'in merkezine intikaline ilişkin "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin unsurlarının bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler" açıklamasında bulundu.

Gözlem noktaları oluşturulmaya başlandığının belirtildiği açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır" denildi.

İdlib'e intikal eden askerlerin Kayseri Komando 1. Tugay Komutanlığı ile Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan olduğu öğrenildi.

Türk gözlemci kuvvetinin ilk konvoyu, 8 Ekim’den bu yana keşif yapan Özel Kuvvetler timlerinin bu görevlerini tamamlaması ve olumlu rapor vermesinden sonra İdlib bölgesine girdi.

Gözlemci kuvvetin görev yapacağı noktalar arasında İdlib-Afrin sınır hattındaki Bereket Dağı mevkiinin de olduğu belirtiliyor. Astana’da varılan uzlaşıya göre; İdlib bölgesinin batısında toplam 14 ayrı gözlem noktasında Türk askeri görev yapacak.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.