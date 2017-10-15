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TSK İdlib'de ateşkes gözlem noktalarını istihkâm ediyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki sınır hattına da mevzi kazılıyor

15 Ekim 2017 22:41

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce başlatılan İdlib operasyonunda, iş makineleri askeri unsurların bulunduğu noktaları savunmaya uygun hale getirmek için istihkâm ediyor.

 

Sınır hattına mevzi kazılıyor

 

Öte yandan İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik de sürüyor. 

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, yakıt ikmal aracı, iş makinesi ve askeri araçlar, Hatay'a ulaştı. Araçlar, daha sonra güvenlik önlemleri eşliğinde konuşlandırılacakları sınır birliklerine gönderildi. 

İş makinelerince sınır hattına çok sayıda mevzi kazılması dikkati çekti. 

Hudut birliklerinin zırhlı araçlarla sınır hattındaki devriyesi de devam ediyor. 

TSK, Suriye'deki ateşkesin garantörleri Rusya ve İran ile Astana'da vardığı anlaşmalar çerçevesinde, perşembe gecesi bölgeye intikal etmişti.

Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü içerisinde yer alan TSK unsurları ilk etapta, Afrin'in yakınlarında bazı noktalarda konuşlanmıştı.

TSK'nın misyonuyla rejim ve muhalifler arasındaki ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü ve krizin barışçıl çözümü için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlaması hedefleniyor.

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