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TSK: İdlib'de 1 numaralı gözlem noktası tesis edildi

TSK, Astana görüşmeleri kapsamında İdlib'de güvenli bölge oluşturmak için girmişti

20 Ekim 2017 12:29

Türkiye’nin Astana görüşmeleri kapsamında İdlib’de güvenli bölge oluşturmak için 7 Ekim’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'e girdi. TSK bugün (20 Ekim 2017) yaptığı açıklamada, İdlib'de bir numaralı gözlem noktasının tesis edildiğini duyurdu. Açıklamda İdlib'de diğer gözlem noktaları için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

TSK'den yapılan açıklamada İdlib'deki operasyonla ilgili şu bilgi verildi:

Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır.

13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktasını tesis etmiştir. Diğer gözlem noktalarına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.

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