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TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan, Diyarbakır'ın Hani ve Şırnak'ın Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini; 26 teröristin

19 Haziran 2018 12:09

ANKARA (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri, Irak\'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan, Diyarbakır\'ın Hani ve Şırnak\'ın Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarında silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini; 26 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK\'dan yapılan açıklama şu şekilde:

\"17-18 Haziran 2018 tarihlerinde Irak kuzeyi Avaşin-Basyan, Diyarbakır/Hani ve Şırnak/Silopi bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiş, silahlı 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"

 

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