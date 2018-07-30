TSK: Gri listede aranan Osman Gülen etkisiz hale getirildi

TSK, 23 Temmuz'da Diyarbakır Lice'de düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Etkisiz hale getirilenlerin arasında gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen'in de aralarında bulunduğunu açıkladı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında 23 Temmuz'da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen kişinin, İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinin Gri kategorisinde yer alan ve 10 ayrı suçtan arama kaydı olan 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu belirtildi.

TSK geçen hafta yaptığı açıklamada, 23 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda terör örgütü mensubu 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.