TSK: Gelişmeler kaygı verici

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, "AKP Hükümeti ve Fethullah Gülen cematinin bitirme planı" olarak kamuoyuna yansıyan "irtica ile mücadele eylem planı" adlı belgenin altında Albay Dursun Çiçek'e ait ıslak imzanın tespit edildiği haberlerine tepki gösterdi. Genelkurmay açıklamasında, haberlere yalanlama yapılmaması dikkat çekti. Açıklamada, Albay Çiçek'in imzasının tespit edildiği iddiası için "Öncelikle medyada yer almasının sağlanması, hukuk devleti adına kaygı verici ve çok düşündürücüdür" denilerek adları anılmadan soruşturma makamları eleştirildi.Orjinal ‘İrtica Eylem Planı’ savcılıkta mı?
Saat 18.40'da (24 Ekim 2009) Genelkurmay Başkanlığı internet sitesine konulan 3 maddelik açıklamada, savcılığa gelen ihbar mektubundan Albay Çiçek'e ait ıslak imzalı belgenin de çıktığı ve yapılan incelemede imzanın doğruluğunu saptandığı yolundaki haberler yalanlanmadı.
Söz konusu gelişmenin "öncelikle medyada" yer almasının eleştirildiği açıklamada şöyle denildi:1.
Bugün, bazı gazetelerde yer alan bir ihbar mektubu ve mektubun odağındaki gelişmelerin öncelikle medyada yer almasının sağlanması, hukuk devleti adına kaygı verici ve çok düşündürücüdür.2.
Benzerlerine sıklıkla rastlanan ihbar mektubu haberinin medyada veriliş biçimindeki ölçü ve duyarlılık derecesinin yayın organlarına göre gösterdiği farklılık da hayli dikkat çekicidir.3.
Hukuk devletinde her şeyin yasalara uygun olarak yürütülmesine hiçbir kimsenin ve hiçbir kurumun itirazı olamaz.