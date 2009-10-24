TSK: Gelişmeler kaygı verici

T24 -

Saat 18.40'da (24 Ekim 2009) Genelkurmay Başkanlığı internet sitesine konulan 3 maddelik açıklamada, savcılığa gelen ihbar mektubundan Albay Çiçek'e ait ıslak imzalı belgenin de çıktığı ve yapılan incelemede imzanın doğruluğunu saptandığı yolundaki haberler yalanlanmadı.Söz konusu gelişmenin "öncelikle medyada" yer almasının eleştirildiği açıklamada şöyle denildi:Bugün, bazı gazetelerde yer alan bir ihbar mektubu ve mektubun odağındaki gelişmelerin öncelikle medyada yer almasının sağlanması, hukuk devleti adına kaygı verici ve çok düşündürücüdür.Benzerlerine sıklıkla rastlanan ihbar mektubu haberinin medyada veriliş biçimindeki ölçü ve duyarlılık derecesinin yayın organlarına göre gösterdiği farklılık da hayli dikkat çekicidir.Hukuk devletinde her şeyin yasalara uygun olarak yürütülmesine hiçbir kimsenin ve hiçbir kurumun itirazı olamaz.