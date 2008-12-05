TSK, gazetecileri Güneydoğu'ya götürecek

Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, arife ve Kurban Bayramının birinci günü Güneydoğu Anadolu'da konuşlu bazı birliklere basın turu yapılacağını bildirdi.





Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşan Tuğgeneral Gürak, basın mensuplarının 7 Aralık akşamını Şırnak'ta geçireceklerini söyledi. Tuğgeneral Gürak, gidilecek diğer birliklere ilişkin planlamanın da sürdüğünü kaydetti.





Tuğgeneral Gürak, Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması (SEİA) kapsamında, Türkiye ile ABD arasında dönüşümlü olarak yapılan Türkiye-ABD 22. Yüksek Düzeyli Ortak Savunma Grubu (YDOSG) toplantısının da Türkiye'nin ev sahipliğinde Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız ve ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Mary Beth Long'un eş başkanlığında, dün ve bugün Genelkurmay Karargahı'nda yapıldığını kaydetti.





