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TSK, Fırat Kalkanı operasyonunun haritasını yayınladı

Haritaya göre Kilis Öncü'den 27 kilometre, Elbeyli'den 19 kilometre, Çobanbey'den 9 kilometre içeriye girildi

04 Kasım 2016 21:43

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı operasyonunun 73. gününde harita yayınladı. Haritaya göre Kilis Öncü'den 27 kilometre, Elbeyli'den 19 kilometre, Çobanbey'den 9 kilometre içeriye girildi.

Hürriyet’in haberine göre, Kilis Öncü'den 27 kilometre, Elbeyli'den 19 kilometre, Çobanbey'den 9 kilometre içeriye girildi. Türkiye'nin desteklediği ÖSO güçleri şuana kadar 1350 kilometrekarelik alanda, 170 köyün kontrolünü ele geçirdi.

Ayrıca Öncü'den Shahba Barajı'na kadar 300 kilometrekarelik bir derinlikte kontrol sağlandı. Haritada ayrıca sonraki hedef olarak gösterilen DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'a ÖSO güçlerinin mesafesi 14 kilometre, PYD'nin 19 kilometre, Esad rejiminin ise 10 kilometre mesafede olduğu görüldü.

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