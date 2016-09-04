TSK: Fırat Kalkanı Operasyonu'nda 83 hedef, 293 atışla vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu’yla birlikte, Suriye’nin kuzeyindeki Cerablus kenti başta olmak üzere sınır hattında yürüttüğü Fırat Kalkanı Operasyonu’nun 12. gününde 83 hedefin 293 atış yapılarak vurulduğunu duyurdu.

TSK'nın açıklamasında, ÖSO'nun 6 köyü daha ele geçirdiği belirtilirken, 12. gününde devam eden operasyonda, 11 mayın ve 325 patlayıcının imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Bugün Koalisyon Güçleri desteğindeki ÖZGÜR SURİYE ORDUSU (ÖSO) tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda Tuvayran, An Nahdah, Bab Es Sallum, Ganamiyah ve Kubat Turkuman ve El Mutminah köyleri ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamada ayrıca "Harekâtın 12'nci gününde Tuvayran, Kubba Turkuman, El Kadı, Tall Ar, Es Suveydah, Vukuf ve Tall Battal bölgelerinde teröristlere ait olduğu belirlenen ve yerleri tespit edilen 83 hedef FIRTINA obüsleriyle 293 atım yapılarak tam isabetle vurulmuştur. 24 Ağustos 2016 Fırat Kalkanı Harekâtı'nın başladığı günden bugüne kadar toplam 383 hedefe 1599 atım yapılmıştır" ve "Koalisyona bağlı A-10 uçakları 3 bölgede DAEŞ hedeflerini vurdu" bilgisine de yer verildi.