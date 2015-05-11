Genelkurmay, Evren'in biyografisinde 12 Eylül darbesini ve müebbet hapis cezasını yok saydı!

Genelkurmay Başkanlığı, 12 Eylül askeri darbesinin lideri eski Genelkurmay Başkanı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in (98) vefatıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. TSK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Evren'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Devlet Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Açıklamada yer alan Kenan Evren biyografisinde, 1980 yılından gerçekleşen 12 Eylül darbesine yer verilmeyerek yok sayıldı. Biyografide, Evren'in 18 Haziran 2014'te 12 Eylül Davası'nda verilen kararla dönemin eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya ile birlikte müebbet hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin bilgi de yer almadı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Kenan Evren'in başsağlığı mesajında, kızlarının cep telefonlarını ve adresin açık olarak yazılması ise dikkat çekti.

İşte Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama:

1. 7’nci Cumhurbaşkanı ve 17’nci Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Ahmet Kenan EVREN (Top.1938 –50), 09 Mayıs 2015 tarihinde Ankara'da vefat etmiştir.

2. 1918 yılında Manisa/Alaşehir’de doğan Emekli Orgeneral Ahmet Kenan EVREN, 1938 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur.

3. Türk Silahları Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde birlik komutanlığı ve karargâh subaylığının yanı sıra 17’nci Genelkurmay Başkanlığı görevinde bulunan Emekli Orgeneral Ahmet Kenan EVREN 1963 yılında Tuğgeneralliğe, 1966 yılında Tümgeneralliğe, 1970 yılında Korgeneralliğe, 1974 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir.

4. 1983 yılında Genelkurmay Başkanlığı görevinden emekliye ayrılan Orgeneral Kenan EVREN 1983 -1989 yılları arasında yedinci Cumhurbaşkanımız olarak görev yapmıştır. Emekli Orgeneral Ahmet Kenan EVREN’in cenazesi; 12 Mayıs 2015 tarihinde Ahmet Hamdi AKSEKİ Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Devlet Mezarlığı’nda toprağa verilecektir.