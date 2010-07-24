TSK eski sloganına geri döndü!

T24 - 'Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye' sloganını bir ay önce 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' diye değiştiren Genelkurmay Başkanlığı, dünkü bilgilendirme toplantısında yine eski sloganı kullandı.



Genelkurmay Başkanlığı, ilk kez geçen yıl 30 Ağustos afişlerinde kullanılan "Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye" sloganını değiştirmişti.



Haziran sonunda hazırlanan afişlerde 'Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye' yerine, 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' sloganı kullanılmıştı.



Ordunun Türkiye'nin önünde yer alması üzerine çıkan tartışmalar sonrasında, Genelkurmay Başkanlığı hareke geçmiş ve sloganı değiştirmişti.



Yeni slogan ilk olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2219. kuruluş yıldönümü için hazırlanan afişte yer aldı.



Sloganda Türkiye, ordunun önüne alındı ve "Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu" olarak değiştirildi.



Slogandaki değişim üzerine o dönem medyada çıkan haberlere Genelkurmay'dan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.



Ancak Genelkurmay'ın uzun bir aradan sonra dün yaptığı bilgilendirme toplantısında Anadolu Ajansı'nın servis ettiği fotoğrafta yine 'Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye' sloganını kullanıldığı görüldü.



Böylece Genelkurmay sloganını yine değiştirerek ordunun gücüne yeniden vurgu yaptı.







