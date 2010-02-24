TSK en güvenilir 3. ordu

T24 - AB'nin üye ve aday ülkeleri kapsayan Eurobarometre araştırmasına göre orduya duyulan güvende Türkler, Finlandiyalıların gerisinde kaldı. Araştırmaya göre Türk halkının orduya güveni yüzde 77'ye geriledi.





Eurobarometre'nin 27 AB üyesi ve KKTC'yle aday ülkeler Türkiye, Hırvatistan ve Makedonya'da geçen yıl ekim ve kasım aylarında, 1002'si Türkiye'den 30 bin 238 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği araştırmada ordusuna en fazla güvenen millet yüzde 90'la Finliler çıkarken güvenliği büyük ölçüde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sağlanan Kıbrıslı Türkler de yüzde 81'le ikinci sırada yer aldı.



Orduya güven Türkiye ve Estonya'da yüzde 77'ye gerilerken bu oran İngiltere'de yüzde 76, Hollanda'da yüzde 70, Almanya, Yunanistan ve Portekiz'de yüzde 69, İrlanda'da yüzde 68 ve AB ortalamasında yüzde 64 düzeyinde gerçekleşti.



Avrupa'da orduya güvenin en düşük olduğu ülkeler yüzde 37'yle Macaristan, yüzde 40'la Bulgaristan, yüzde 44'le Letonya, yüzde 45'le Litvanya, yüzde 45'le Slovenya ve yüzde 46'yla Hırvatistan oldu.



Eurobarometre, orduya güvenin Kıbrıs Rum kesiminde yüzde 65 ile AB ortalamasına yakın olduğunu bildirdi.





Hükümete güven...



Araştırmada hükümete güven AB ortalamasında yüzde 29'a inerken Türkiye'de yüzde 51'i buldu. Avrupa'da hükümete duyulan güven Letonya'da yüzde 9, Hırvatistan'da yüzde 12, Macaristan'da yüzde 14, Litvanya ve İrlanda'da yüzde 15, Polonya'da yüzde 16 ve Romanya'da yüzde 17'ye kadar düştü.



Hükümete güven İngiltere'de yüzde 19'la ve Fransa'da yüzde 22'yle AB ortalamasının oldukça altında kalırken Almanya'da yüzde 40'ı buldu. Avrupa'da hükümetlerine en fazla güvenen milletler yüzde 51'le Türklerin yanında yüzde 53'le Rumlar, yüzde 54'le Avusturyalılar, yüzde 55'le İsveçliler, yüzde 57'yle Danimarkalılar ve yüzde 68'le Lüksemburglular oldu.



KKTC AB tarafından tanınmadığı için Eurobarometre araştırmasında Kıbrıslı Türklere hükümetlerine güvenip güvenmedikleri sorulmadı. Araştırmada parlamentoya güven, Türkiye'de yüzde 51 ve AB ortalamasında yüzde 30 oldu. Eurobarometre'ye göre siyasi partilere güven AB'de yüzde 16'ya inerken Letonya'da yüzde 2 ve Hırvatistan'da yüzde 4'le adeta sıfırlandı.



Yerel yönetimlere güven AB ortalamasında yüzde 50'ye çıkarken Türkiye'da yüzde 40'ta kaldı. Araştırmada yargıya güvenenlerin oranı Türkiye'de yüzde 65'le, yüzde 43 olan AB ortalamasını hayli aştı. Yargıya güven Danimarka'da yüzde 80'e ve Finlandiya'da yüzde 74'e ulaşırken Litvanya ve Hırvatistan'da yüzde 15'e, Bulgaristan'da yüzde 17'ye kadar indi.





Medyaya güvende Türkiye gerilerde...



Eurobarometre araştırması da ayrıntılı incelenen medyaya güvende Türkiye, Avrupa'da arka sıralarda kaldı. Televizyonlara güven AB ortalamasında yüzde 49 çıkarken en alt sıraları yüzde 29'la Yunanistan ve yüzde 31'le Türkiye, yüzde 35'le İtalya ve Fransa paylaştı.



Türkiye, yazılı basına güvende de İngiltere'nin ardından sondan ikinci oldu. AB ortalaması yüzde 42 çıkan yazılı basına güven, Türkiye'de yüzde 25'e ve İngiltere'de yüzde 18'e indi. AB ortalamasında yüzde 58'e ulaşan radyolara güvende ise Türkiye yüzde 33'le son sıraya yerleşti.







