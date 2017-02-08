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BBC Türkçe

TSK: El Bab'da kritik tepeler alındı

TSK Suriye'de El Bab kasabası yakınlarında kritik önemdeki tepelerin destek verdikleri Suriyeli muhalifler tarafından ele geçirildiğini açıkladı. TSK ayrıca harekâtta iki Türk askerinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

08 Şubat 2017 16:09

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin El Bab kasabası yakınlarında stratejik önemdeki tepelerin TSK desteğindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

TSK açıklamasında ayrıca "Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında iki asker şehit oldu, 15 asker hafif yaralandı" dendi.

Fırat Kalkanı'nın 169'uncu gününde, El Bab'ın kontrolü için dün gece geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendi.

TSK harekat kapsamında Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) ait '254 hedefin vurulduğunu ve 58 IŞİD üyesinin öldürüldüğünü' bildirdi.

Reuters haber ajansı da Türk ordusu ve Suriyeli muhaliflerin IŞİD elindeki El Bab kentinin batı eteklerini ele geçirdiğini yazdı.

Reuters'a görüş bildiren ÖSO'nun Gaziantep'teki Türkmen yetkilisi "Dün geceki operasyonda IŞİD'in savunması delindi ve ilerleme sürüyor" dedi.

Öte yandan Suriye ordusu da Halep kentinin 40 kilometre kuzeydoğusunda bulunan El Bab kentine bir kaç kilometre daha yaklaştı.

Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Türk ordusu ve Suriyeli muhaliflerin El Bab'ın batısında bir tepeği ele geçirdiğini bildirdi.

Gözlemevi'nin Direktörü Rami Abdulrahman "IŞİD'in yeniden tepeyi geri alıp almayacağını ve çöküş noktasında olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.

Türk ordusu geçen hafta bölgeye takviye güç göndermişti.

Doğan Haber Ajansı (DHA) Suriye'de Fırat Kalkanı harekatı kapsamında El Bab kentine ilerlemeye çalışan ÖSO güçlerini destekleyen Türk askerlerine, IŞİD tarafından saldırı düzenlendiğini yazdı.

DHA'nın haberine göre IŞİD'in bulundupu bölgeler ise karadan ve havadan ateş altına alındı.

Bölgeden tahliye edilen yaralı askerler tedavi için Kilis Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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