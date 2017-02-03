TSK: El Bab'da 47 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri El Bab'daki hava saldırısında 47 IŞİD (DEAŞ) militanının etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Genelkrmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, muhalif unsurlardan oluşan Özel Kuvvet Grupları'nın ilerleyişinin sürdüğü, IŞİD'e ait 135 hedefin karadan, 68 hedefin de havadan vurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, hava saldırılarının hem Türk uçakları hem de koalisyon uçakları tarafından gerçekleştirildiği bilgisi yer aldı.

El Bab ve Bzagah bölgelerinde devam eden operasyonlarda imha edilen hedefler arasında 45 bina, 5 karargah, 2 komuta kontrol merkezi ve 1 insansız hava aracı olduğu açıklandı.

İmha edilen el yapımı patlayıcılara (EYP) da değinilen Açıklamada ayrıca şu satırlar da yer aldı:

"DEAŞ TÖ'nden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan, patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 41 EYP imha edilmiş, harekâtın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 3.632 EYP ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hâle getirilmiştir.

"Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir."