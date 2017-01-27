TSK: DEAŞ, El Bab'dan çekilmeye hazırlanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kasabasında Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) yönelik yürütülen operasyonlar sonucu, örgütün kasabadan çekilmeye hazırlandığına dair bilgiler geldiğini açıkladı.

TSK'nın 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında son dönemde operasyonlar El Bab kasabasında yoğunlaşmış durumda.

Yüzlerce IŞİD militanının öldürüldüğü operasyonlarda 45 TSK mensubu da yaşamını yitirdi.

TSK'dan El Bab operasyonuyla ilgili yapılan son açıklamada örgütün geri çekilmeye hazırlandığı belirtildi:

"Kabasin ile ilgili gelen son bilgilerde, DEAŞ'in şehirde döşediği el yapımı mayın ve bombalı tuzakların yerlerini bilen ve bizzat döşeyen kişilerin hava taarruzunda hayatlarını kaybettiği, bu ölen teröristlerin ellerindeki haritaya da ulaşılamadığı, bu yüzden bazı terör örgütü mensuplarının mahsur kaldıkları ve hareket alanlarının kısıtlandığı, hatta bazılarının kendi bombalarıyla öldükleri bilgisi istihbar edilmiştir.

"Gelen son bilgilerde DEAŞ terör örgütünün, TSK'nın yürüttüğü kararlı harekattan dolayı ümitlerinin ciddi şekilde kırıldığı ve El Bab'dan çekilmeye hazırlandığı yönündedir".

Perşembe günü IŞİD'e yakın internet sitelerinden yayımlanan haberlerde IŞİD'in El Bab çevresinde bazı köyleri geri aldığı iddia edildi.

Afrika gezisinden dönüşü sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, El Bab kasabasındaki operasyonlarla ilgili olarak "Bundan sonraki süreçte süratle mesafe almak suretiyle oradaki işi bitirmek, daha derinliğine gitmemek lazım" demişti.