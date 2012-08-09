TSK: Darbeleri Araştırma Komisyonu bizden BÇG ile ilgili bilgi istemedi

Genelkurmay Başkanlığı, bazı yayınlarda öne sürüldüğünün aksine TBMM Darbe ve Muhturaları Araştırma Komisyonu'nun Batı Çalışma Grubu (BÇG) ile ilgili bilgi istemediğini açıkladı. Açıklamada bilgi istendiği ve Genelkurmay'ın konuya ilişkin belgeleri imha ettiği gerekçesiyle TBMM'ye negatif cevap verdiği iddiaları yalanlandı.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

1. 09 Ağustos 2012 tarihinde bazı basın yayın organlarında, TBMM “Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu” tarafından Batı Çalışma Grubuna ilişkin olarak bir takım belgelerin talep edilmesine rağmen Genelkurmay Başkanlığının “imha” edilmiş olduğu gerekçesi ile bu belgeleri göndermediği, ancak belgelerin Komisyon tarafından “başka kanallardan” temin edildiği yönünde haberler yer almıştır.

2. Adı geçen Komisyon tarafından, Genelkurmay Başkanlığından bugüne kadar Batı Çalışma Grubuna ilişkin bilgi ve belge talebinde bulunulmadığı gibi, haberlerde yer aldığı şekilde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından söz konusu belgelerin “imha” edilmiş olduğu yönünde bir cevap da verilmemiştir.