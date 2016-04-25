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TSK: DAEŞ'e ait füze rampası imha edildi, 8 terörist etkisiz hale getirildi

Bölgenin Kilis sınırına 6, şehir merkezine 21 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi

25 Nisan 2016 18:38

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kilis sınırına 6 kilometre, Kilis'e 25 kilmetre uzaklıktaki bölgede IŞİD'e ait füze rampasının imha edildiğini duyurdu.TSK, 8 IŞİD militanının da etkisiz hale getirildiğini belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İnsansız Hava Araçları (İHA) Suriyetarafında Kilis’e 21 kilometre, sınıra ise 6 kilometre uzaklıkta Suriye tarafında Halep’in kuzeyindeki Cakka’da IŞİD’e ait bir füze rampası tespit etti. Türkiye’ye doğru çevrili rampada, bir roketin atışa hazırlandığı belirlendi. İHA’ların belirlediği koordinatlara fırtına obüsleri yoğun atış yaptı. Topçu atışının bitiminden sonra yeniden devreye giren İHA’lar sayesinde füze rampasının imha edildiği ve 8 IŞİD’linin etkisiz hale getirildiği belirlendi.

 

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