TSK'da Koronavirüs önlemi: Hafta sonu izinleri askıya alındı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce kişinin ölümüne sebep olan ve Türkiye'ye de sıçrayan Koronavirüs'e karşın Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) alınan önlemleri açıkladı. "Okullar ve eğitim merkezlerindeki öğrenci ve kursiyerlerle birlikte askerlerimiz de belli bir süre hafta sonu izne çıkmayacak" diyen Akar, "Ayrıca TSK'da el sıkışmayı da bir süreliğine durdurduk" dedi.

Karargâh ve birliklerde çeşitli korunma tedbirlerini hayata geçirdiklerini belirten Bakan Akar, "Yurt dışı temasları ile heyetlerimizin yurt dışına gidişlerine kısıtlama getirdik. Toplantı ve toplu faaliyetlerde de kısıtlamaya gittik" ifadelerini kullandı. "Rus heyetiyle görüşmeler sürüyor" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 5 Mart 2020’de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da vardıkları mutabakat çerçevesinde, Rus askeri heyeti 10 Mart’ta başlayan görüşmelerle ilgili açıklama yaptı. Akar, "Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık" derken, “Ateşkes bozulur, saldırılar devam ederse bıraktığımız yerden başlamaya, onların da canını yakmaya devam edeceğimizi söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Herkes her an hazır” dedi.