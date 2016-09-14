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TSK: Çukurca'da 7 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, Çukurca'da öldürülen PKK'lı sayısını 195 olarak açıkladı

14 Eylül 2016 19:52

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 7 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonların başlamasından bu yana öldürülen PKK'lı sayısı 195 olarak açıklandı.

Hakkari Çukurca kırsalında yürütülen ŞehitSağ.Üçvş. Mekan Şahin operasyonunda Uzundere Dağbaşı Tepe güney batısındaki Çilekli Tepe’de mağara içinde görüntü alınması üzerine yapılan tank ve zırhlı muharebe atışları sonucu ilk verilere göre 7 PKK’lı öldürüldü. Bu bölgedeki operasyonlarda öldürülen PKK'lı sayısı 195 oldu.

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