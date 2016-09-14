TSK: Çukurca'da 7 PKK'lı öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında 7 PKK'lının öldürüldüğünü duyurdu. Operasyonların başlamasından bu yana öldürülen PKK'lı sayısı 195 olarak açıklandı.

Hakkari Çukurca kırsalında yürütülen ŞehitSağ.Üçvş. Mekan Şahin operasyonunda Uzundere Dağbaşı Tepe güney batısındaki Çilekli Tepe’de mağara içinde görüntü alınması üzerine yapılan tank ve zırhlı muharebe atışları sonucu ilk verilere göre 7 PKK’lı öldürüldü. Bu bölgedeki operasyonlarda öldürülen PKK'lı sayısı 195 oldu.