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TSK: Cerablus'taki harekâtta 25 PYD üyesi öldürüldü

"PYD'nin kullandığı tespit edilen 5 bina imha edildi"

28 Ağustos 2016 16:53

Türk Silahlı Kuvvetleri, Cerablus'taki harekatla ilgili açıklama yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Özgür Suriye Ordusu tarafından Cerablus bölgesinde yürütülen "Fırat Kalkanı" harekâtını destekleyen unsurlara ateş açtığı tespit edilen gruplara yönelik, koalisyon kapsamında yapılan hava harekâtı sonucunda 25 PYD üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

YPG'lilerin kullanıldığı tespit edilen 5 bina da imha edildi. 

TSK, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını ve azami hassasiyetin gösterildiğini kaydetti.

 

 

80 topçu atışı

 

Dün gece iki tankın vurulmasının ardından hava harekatı başladı ve harekat sabah saatlerinde yoğunlaştı. Geceden bu yana 80 civarında topçu atışı yapıldı. YPG'ye ait bir cephanelik, patlayıcı taşıyan araçlar, YPG konvoyları ve mevzileri vuruldu. YPG'nin komuta merkezi de bu atışlar sırasında vuruldu.

Zaman zaman ÖSO ile YPG arasında silahlı çatışmalar çıkıyor. Suriye sınırında bulunan 50 Türk tankı ÖSO'ya atış desteği veriyor. Özgür Suriye Ordusu, Suriye Demokratik güçlerinin elinde bulunan 2 köyü daha alarak toplamda 7 köyü almış oldu.

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