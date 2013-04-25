TSK, bu yaz Güneydoğu'ya muvazzaf komando birliklerini sevk etmeyecek

PKK'nın sınır dışına çekilirken askerin konumunun ne olacağına ilişkin yapılan açıklamada, her yaz bölgeye sevk edilen Bolu ve Kayseri Komando Tugayları'nın bu sene sevk edilmeyecekleri açıklandı.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, Bolu ve Kayseri’de muvazzaflardan oluşan komando tugayları, kış koşullarının sona ermesiyle birlikte bahar sonuna doğru bölgeye giderek özellikle Hakkari ve Şırnak’ta konuşlanıyordu. Komandolar taburlar halinde geçici üsler kurarak, özellikle PKK’nın giriş-çıkışlarına karşı önlemler alıyordu. Bu taburlar sürekli yer değiştirmeleri ile bilinirken, muvazzaf olmaları nedeniyle PKK’nın en çok çekindiği askeri birlikler olarak tanınıyordu. Bu yıl Bolu ve Kayseri’den sevkiyat olmaması sonucu yaklaşık 6 bin komando yerlerinde kaldı. Karargahları bölgede bulunan 4 komando tugayı ise görevlerini sürdürecek.

Ankara’ya ulaşan bilgilere göre Türkiye’den Kuzey Irak’a çekilecek PKK’lı gruplar için Irak Bölgesel Kürt Yönetimi bazı hazırlıklar yapmaya başladı. Peşmerge güçlerinin Kuzey Irak’a giriş yapıldıktan sonra yerleşim yerleri yakınlarında PKK’lılara güzergah gösterecekleri, ayrıca bölgesel yönetimin birkaç aylığına geçici barınma yerleri hazırladığı belirtildi.