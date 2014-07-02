TSK bir yıl daha Lübnan'da

TBMM Genel Kurulu'nda, Lübnan'da BM Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.

Görüşmelerde MHP Grubu adına söz alan Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, terör örgütü IŞİD tarafından rehin alınan Türk vatandaşlarına ilişkin henüz bir gelişme olmadığını belirtti. İktidarın "rehin", "terör örgütü" ifadelerini bile kullanamadığını kaydeden Türkeş, "Terörist denilince alınıyormuş. Dünyadaki en alıngan terör örgütü bu herhalde" dedi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun konuyla ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin Meclis'i bilgilendirmediğini anlatan Türkeş, "Tatile mi gittiler? İzin mi kullanıyorlar? Üç haftadır neredeler?" diye sordu. Irak'ta Türkmenler'in de zor durumda olduğunun altını çizen Türkeş, bu konuda da gerekli girişimlerin yapılmadığını ifade etti.

AA’da yer alan habere göre, CHP İstanbul Milletvekili Osman Korutürk, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun başarısız bir politika sergilediğini ileri sürerek, "Siyasi hayatımızda istifa çok kullanılan unsur değil. Hiç olmazsa Dışişleri Bakanı buradaki başarısızlıklarını görüp, bunu devam ettirme inadından vazgeçerse, istifa erdemi ile tarihe geçer. Dışişleri Bakanı'nın tarihe geçeceği şüphesiz. Tarihe geçti. Ülkenin gelmiş geçmiş en başarısız Dışişleri Bakanı olarak tarihe geçti" diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, hükümetin "komşularla sıfır sorun" sloganıyla yola çıktığını, ancak dış politikada başarılı olamadığını savundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Temmuz ayında, Gazze'ye gideceğini söylediğini, ancak hala bunun gerçekleşmediğini belirten Tan, "Demek ki gürlemeyle, milleti azarlamayla olmuyor bu işler" dedi.

"Hükümet dış politikada başarısız oldu" diye sevinç duymadıklarını kaydeden Tan, "Bu ülke bizim ülkemiz, Ortadoğu bizim coğrafyamız. Musul'da rehin tutulan elçilik mensuplarımızdan haber var mı? Medya yasağı, konuşma yasağı koyuyorsunuz. Ama bunu bütün dünya konuşuyor" diye konuştu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Lübnan'da sağlanacak istikrarın, bölge açısından önemine dikkati çekti. Suriye kaynaklı güvenlik tehdidi bağlamında Lübnan ordusuna önemli görevler düştüğünü belirten Bozkır, bu nedenle söz konusu ülkenin bölgesel gelişmeler karşısında desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Muhalefet partilerinin Dışişleri Komisyonu'nun özel gündemle toplantıya çağrısını anımsatan Bozkır, özellikle dış siyasette mahremiyet kuralının bulunduğuna dikkati çekti. Ancak bu kurala uyulmadığını ve son olarak komisyonda 1915 olaylarına ilişkin bir toplantının basına sızdırıldığını anlatan Bozkır, "Bu nedenle, bilgi almakla insanların hayatlarının riske edilmesi konusunda tercihte bulunulmalıydı. Şu anda ki tek önceliğimiz Musul'daki kardeşlerimizin sağ salim Türkiye'ye dönmesidir" dedi.

Korutürk ve Türkeş; Bozkır'ın, komisyondan mahrem bilgilerin basına sızdırıldığı ifadesine tepki göstererek, böyle bir şeyin yaşanmadığını söylediler.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Lübnan'da UNIFIL kapsamında görev yapan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda hükümete yetki verilmesini öngören Başbakanlık Tezkeresi kabul edildi.