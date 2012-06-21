TSK: BBP ile yapılan görüşmeye farklı anlam yüklenmesin!

Genelkurmay Başkanlığı, BBP heyetinin yaptığı ziyarette Org. Necdet Özel’in açıklamalarına farklı anlam yüklenmesinin üzücü olduğunu bildirdi.



Genelkurmay Başkanlığı, BBP heyetinin yaptığı ziyaretin ardından görüşmeye ilişkin basında çıkan haberlerle ilgili internet sitesinden bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Bu ziyarette görüşülen konuların farklı anlamlar yüklenerek değişik söylem ve ifadelerle medyada yer alması üzüntü ile karşılanmıştır” denildi.

Radikal gazetesinde yer alan haberde; BBP heyetiyle görüşen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, Kandil Dağı’na operasyon yapmanın üç şarta bağlı olduğunu söylediği iddia edilmişti. Devlet kararının yanı sıra ABD’nin de ikna edilmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Özel, “Ağır kayıplara karşı da kamuoyu hazırlıklı olmalı” dediği öne sürülmüştü.

BBP heyetiyle Org. Necdet Özel'in, eski lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopter kazasında ölümüne ilişkin yapılan görüşme dikkat çekmişti.

Özel'in, Kandil Dağı’na operasyon düzenlenmesi için belli şartların olduğunu söylemişti. BBP kanadının aktardığı bilgilere göre Özel Paşa şunları söylediği iddia edilmişti:



Kandile girmenin 3 şartı



Görüşmede BBP lideri Mustafa Destici'nin, “Kandil’e niye girmiyoruz?” sorusu üzerine Orgeneral Özel, Silahlı Kuvvetlerin Kandil’i etkisiz hale getirecek güce sahip olduğunu ancak, oraya gidişin belli şartları olduğunu anlattığı iddia edildi. Kandil’e saldırının bir devlet kararı gerektirdiğini, ABD’nin buna rıza göstermesinin de şart olduğunu hatırlatan Özel “Ağır kayıplar da olabilir. Kamuoyu da buna hazırlıklı olmalı” diye konuştu.