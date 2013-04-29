TSK: Askerin bölgeden çekilmesi ya da kuvvet azaltması söz konusu değil

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde askerin sınırdan geri çekildiği yönündeki haberler için "Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir kısmının bölgeden çekilmesi ve kuvvet azaltılması söz konusu değildir" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde 4 yeni haber yer aldı.

TSK'nın yayımladığı haberlerde, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde görev yapan askerlerin geri çekildiği yönünde çıkan iddialara açıklık getirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki görevi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda belirlenmiştir. Kanun gereği; Valilerin sorumluluk bölgesindeki en üst askerî makamdan kuvvet talep etmesi halinde, kuvvetin istenen yerde bulundurulabilmesi ve talebi gerektiren olayın sonuçlandırılabilmesi için yeterli kuvvet bölgede konuşlandırılmıştır.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir kısmının bölgeden çekilmesi ve kuvvet azaltılması söz konusu değildir. Tehdit durumuna göre birliklerimizin konuş yerleri ve mevcutları her sene yaz ve kış tertiplenmesi kapsamında yeniden düzenlenmektedir."

TSK'nın internet sitesinden yayımlanan haberler şöyle:



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 1

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önemli ve anlamlı günlerinden birisi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Sayın TBMM Başkanının vermiş oldukları resepsiyona geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Silahlı Kuvvetleri personeli millî iradeye olan saygısının gereği olarak katılmıştır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 2

22-28 Nisan 2013 tarihleri arasında Anıtkabir'i 121.702 kişi ziyaret etmiştir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 3

1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki görevi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununda belirlenmiştir. Kanun gereği; Valilerin sorumluluk bölgesindeki en üst askerî makamdan kuvvet talep etmesi halinde, kuvvetin istenen yerde bulundurulabilmesi ve talebi gerektiren olayın sonuçlandırılabilmesi için yeterli kuvvet bölgede konuşlandırılmıştır.

2. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir kısmının bölgeden çekilmesi ve kuvvet azaltılması söz konusu değildir. Tehdit durumuna göre birliklerimizin konuş yerleri ve mevcutları her sene yaz ve kış tertiplenmesi kapsamında yeniden düzenlenmektedir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 4

24 Nisan 2013 gecesi; Antalya Geyikpınar mevkiinde, Polonya vatandaşı bir dağcının mahsur kaldığı Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilen bir arama kurtarma helikopteri ile mahsur kalan şahıs 25 Nisan 2013 günü saat 08.10 da kurtarılmıştır.