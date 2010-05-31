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TSK: Askeri güç kullanılması kabul edilemez

Orgeneral Başbuğ, İsrailli muadili Orgeneral Aşkenazi'yi Mavi Marmara'ya düzenlenen operasyonla ilgili aradı.

31 Mayıs 2010 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan gemilere düzenlediği operasyonda en az 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak telefonla aradığı İsrailli muadiline, "askeri güç kullanımı vahim ve kabul edilemez" dedi.


İsrail'in yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisine düzenlediği operasyonun ardından Mısır'daki temaslarını yarıda keserek Türkiye'ye dönen Genelkurmay Başkan İlker Başbuğ, İsrailli muadilini telefonla aradı.


Yaşanan olaylarda askeri güç kullanımının "kabul edilemez ve vahim" olduğunu muadili İsrail Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi'ye ileten Orgeneral Başbuğ'nun görüşmesiyle ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamanın tam metni şöyle:


"İsrail Genelkurmay Başkanı bugün saat 16:00'da Genelkurmay Başkanını telefonla arayarak, Doğu Akdeniz'de meydana gelen olay hakkında bilgi vermiştir.


Görüşme esnasında Genelkurmay Başkanı, İsrail Genelkurmay Başkanına, uluslararası sularda meydana gelen bu olayda askerî güç kullanılmasının; vahim ve kabul edilemez olduğunu ve olaya bu şekilde müdahale edilmesinin ortaya çok ciddi sonuçlar getirdiğini belirtmiştir."

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