TSK artık şehit askerler için 'kahraman personelimiz' demeyecek

Genelkurmay Başkanlığı, şehit yakınlarından gelen talep üzerine şehit olan askerler için kullandığı "kahraman personelimiz" ifadesini değiştirme kararı aldı. Terörle mücadelede şehit olan personele ilişkin duyurularında "TSK personeli" ifadesini kullanan TSK, şehit yakınlarının talebi üzerine "silah arkadaşları" ibaresini kullanacak.

Şehit yakınları istedi

Edinilen bilgiye göre, personelin şehit olması üzerine TSK'dan yapılan açıklamalarda, "TSK personeli" ifadesinin kullanılması, şehit yakınlarını üzdü. Şehit yakınları, açıklamalarda "silah arkadaşı" ifadesinin kullanılmasını talep etti. Bu talep üzerine hemen harekete geçen Genelkurmay Başkanlığı, açıklamalarında değişikliğe gitti. TSK'nın şehit olan askerlerin bilgilerine yer verdiği, şehitlerin fotoğraflarının da yer aldığı duyuru belgelerinde "kahraman personelimiz" ifadeleri yerine "kahraman silah arkadaşımız" ifadesi kullanılmaya başlandı.

Genelkurmayın "şehit" ve yakınlarına yönelik hassasiyeti kapsamında yapılan değişiklik, bir süredir kullanılıyor. Son dönemlerde PKK ile mücadelede çok sayıda şehit veren TSK, 6 Eylül'de Dağlıca'da düzenlenen saldırıda 16 askerin şehit olmasının ardından yaptığı açıklamada ".... Kahraman 16 silah arkadaşımız şehit olmuştur" ifadelerine yer verilmişti.

Akar da kullandı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar da, 2 Aralık'ta Mardin Artuklu'da terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Ergün Karaca için yayınladığı başsağlığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız" ifadesini kullandı