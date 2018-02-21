TSK: Afrin'de etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 1780 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Zeytin Dalı Harekâtı’nın 33. gününde, 1780 terör örgütü mensubunun etkisiz hâle getirildiğini bildirdi. Dün, sınırdaki stratejik Dayr Savvan köyü alındı ve Kilis'in roket saldırıları düzenleyenlerle sınır teması kalmadı.

Afrin’in kuzeyindeki Bülbül beldesi ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi birleştirildi. Böylece terör örgütünün yaklaşık 80 kilometrelik Kilis sınır hattı ile teması kesilmiş oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 1780 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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