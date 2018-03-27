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TSK: Afrin'de el yapımı patlayıcı infilak etti, 2 asker şehit oldu

TSK, ÖSO ile birlikte Afrin'de operasyon yürütüyor

27 Mart 2018 11:15

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada şöyle dendi: 

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 26 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Hatay / Arsuz ilçesi kırsalında icra edilen hava destekli operasyonda birliklerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Irak kuzeyi Kandil bölgesine birliklerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mart 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; 41 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."

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