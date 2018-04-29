TSK: Afrin tamamen kontrol altına alındı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Afrin bölgesinde kontrolün tamamen sağlandığı, bölge halkının güvenle evlerine dönüşlerini sağlamak için arama tarama çalışmalarının devam ettiği' bildirildi.

Zeytin Dalı Harekâtı 20 Ocak 2018'de hava operasyonuyla başlamış, ertesi gün TSK'ya bağlı birlikler ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) karadan Afrin sınırlarına girmişti.

TSK, operasyonun 'bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD mensuplarını etkisiz hale getirmek' amacıyla başlatıldığını duyurmuştu.

Genelkurmay'ın Cumartesi günü yaptığı açıklamada Afrin bölgesinin kontrolünün tamamen sağlandığı belirtilirken bölgede el yapımı patlayıcı ve mayın arama çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 49 asker hayatını kaybetti, 228 askser yaralandı. Açıklamada, 157 askerin tedavilerinin tamamlandığı ve görevlerine döndükleri belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Tel Rıfat bölgesi ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır."