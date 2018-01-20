TSK: Afrin bölgesinde 'Zeytin Dalı Harekatı' başlatıldı (2)
ANKARA (DHA) - TSK tarafından Afrin'deki harekata ilişkin yapılan bilgilendirmede, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir" denildi
20 Ocak 2018 21:18
ANKARA (DHA) - TSK tarafından Afrin\'deki harekata ilişkin yapılan bilgilendirmede, \"PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullandığı tespit edilmiştir\" denildi.
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