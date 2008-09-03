TSK adına yapılan ziyaret ne anlama geliyor?

Cezaevindeki emekli generallere TSK adına bir Korgeneralin ziyarette bulunması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Org. ilker Başbuğ'un Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşen ziyaret genel olarak 'Yeni bir dönem başlıyor' yorumları ile karşılandı.



Radikal gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Yetkin, CNNTÜRK'te yayınlanan yorumunda, askerin 'Yargıya güvenimiz tamdır' mesajı da verdiğine dikkat çekip "kamuoyundan ve Türk Silahlı Kuvvetleri içinden gelen emekli paşalar niye yalnız bırakıldı eleştirilerini gidermek için harekete geçilmiş olabilir. Ancak ziaretin bir Korgeneral tarafından gerçekleştirilmesi çok üst düzey olarak değerlendirililebilir" dedi.





Hürriyet Gazetesi yazarı Cüneyt Ülsever, Türk Silahlı Kuvvetleri adına emekli orgeneraller Hurşit Tolon ve Şener Eruygur'a yapılan ziyareti Habertürk canlı yayınında değerlendirdi. Ülsever şunları kaydetti:



"Çok şaşırdım. Şu anda yapacağım yorum bu şaşkınlık çerçevesindedir. Türkiye'de çok yakın dönemde çok önemli çıkışlar oluyor. Bunlar Ergenekon, AK Parti kapatma davası, emekli orgenerallaerin tutuklanması... Bunlar 2008 yılının Türkiye'nin yeniden şekillendiği dönemde en önemli olaylar olarak karşımıza çıktı. Daha önceki Genelkurmay Başkanı'nın bu davada pasif kaldığı, hiçbir tepki vermediği ve kimi dedikodulara göre kendisinin de hedefe düşmemesi için bundan sakındığı iddiaları vardı.



Şimdi birdenbire yeni Genelkurmay Başkanı'nın bu iddiaları reddeden bir tutum içine girmesi. Bu ziyaretin TSK adına yapılmış olmasının açıklanması çok önemli işaret.



Benim aldığım mesaj "Bugünden itibaren bu davanın arkasındayız"dır. Her ne kadar "Hukukun üstünlüğünden yanayız" dense de böyle bir davaya müdahil etmek ki elbetteki yargıçların, savcıların kafasında bir soru işareti yaratacaktır."



Genelkurmay Başkanı sivil olarak ziyeret etse ben bundan bu kadar etkilenmem.



Türk Silahlı Kuvvetleri ile AKP arasında 4 Mayıs 2007'de başlayan yeni sulh döneminin başka aşamasına gelindi. Yeni Genelkurmay Başkanı'nın tavır aldığı anlaşılıyor. "





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CHP’den cezaevindeki paşalara 'sürpriz ziyaret' yorumu...



Genelkurmay Başkanlığı, Kocaeli Garnizon Komutanı Kıorgeneral Galip Mendi’nin bugün Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılanan emekli komutanlar Hurşit Tolon ile Şener Eruygur’u TSK adına ziyaret ettiğini açıkladı. Bu ziyaret haberi gündeme bomba gibi düşerken, konuyla ilgili görüşleri sorulan CHP Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, TSK’nın emekli paşalara sahip çıkmasını normal karşıladığını açıkladı.



Öymen, söz konusu ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi:



“Hangi suçtan suçlandıkları bile bilinmediği halde iki emekli orgeneral bugün tutuklu bulunuyor. Buna rağmen milletvekillerinin, çeşitli dernek üyelerinin ziyaretleri engelleniyor. Demokratik ülkelerde bunun normal olduğunu düşünmüyorum. Tamam hukuki bir süreç işlemektedir ancak insanlar mağdur edilmemelidir.



Genelkurmay Başkanlığı’nın iki eski değerli komutana sahip çıkma, onlarla ilişki kurma isteği içinde olmasını yadırgamıyoruz. ‘Sağlık durumları nedir, birşeye ihtiyaçları var mı?’ diye sormaları normaldir. Mesela bir Vali tutuklansa İçişleri yetkilileri onu ziyaret etmez mi? Askerin ziyareti neden yadırganıyor? Biz bunu isabetli bir hareket olarak değerlendiriyoruz ve eleştirilecek bir yanı olmadığını düşünüyoruz.”





