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TSK açıkladı; Afrin ve Kilis'te şehit sayısı 8'e yükseldi

Kilis Süngütepe'deki Saatli Hudut Karakolu'na tanksavarla saldırı düzenlendi

03 Şubat 2018 19:26

Türk Silahlı Kuvvetleri,  YPG'liler tarafından Afrin'in Şeyh Horoz bölgesinde bir tanka düzenlenen saldırıda 6 askerin şehit olduğunu açıkladı.  Zeytin Dalı Harekatı'nda çatışmada 1, Kilis'e yapılan saldırıda da 1 asker şehit düşmüştü. Bugün Afrin ve Kilis'te yaşanan çatışmalarda 8 asker şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) gün içinde yaptığı açıklamada, Afrin’deki çatışmada bir asker şehit olduğunu, Kilis'e yapılan saldırıda da bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

TSK, bir diğer açıklamasında ise Afrin'in kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekâta katılan bir tankın, YPG'liler tarafından gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet aldığı belirtildi. Buradaki saldırıda ise 6 asker şehit düştü.

TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, bir kahraman silah arkadaşımız PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada, bir kahraman silah arkadaşımız da Kilis hudut bölgesinde, aynı terör örgütü unsurları tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah´tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

TSK: Tank saldırısında şehit sayısı 5'e yükseldi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekâta katılan bir tanka,  YPG'ler tarafından düzenlenen saldırı düzenlendiğini açıkladı.Saldırda tankın içinde bulunan 5 askerin şehit olduğu belirtildi. TSK tarafından daha önce yapılan açıklamada ise tank yakınlarında bulunan bir askerin şehit olduğu açıklanmıştı.

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 3 Şubat 2018 tarihinde, Afrin'in kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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