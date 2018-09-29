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TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bugün düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

29 Eylül 2018 20:14

ANKARA,(DHA)-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak\'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bugün düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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