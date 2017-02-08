TSK: 58 DEAŞ militanı etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sürdürülen Fırat Kalkanı Harekâtı'nın El Bab operasyonunda bin 910 kilometre karelik alanın kontrol altına alındığı belirtilerek 58 IŞİD militanının etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Daha önce kuşatılmış olan El Bab'ın kontrolü maksadıyla, dün gece icrasına başlanan operasyonlar neticesinde stratejik önemi haiz tepeler Türk Silahlı Kuvvetleri desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir. 58 DEAŞ militanı etkisiz hale getirildi.