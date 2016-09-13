TSK: 5 DAEŞ hedefine 11 atış yapıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada "5 DAEŞ hedefine 11 fırtına obüs mermisi atıldı. Koalisyon uçakları DAEŞ unsurlarına 4 hava harekatı düzenledi. 3 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi. 4 havan ve 1 savunma mevzii imha edildi" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, ateş destek vasıtaları tarafından, harekat sahasında bulunan 5 IŞİD terör örgütü hedefine toplam 11 Fırtına obüs mermisi atıldı. Böylece operasyonun başlangıcından bugüne kadar 523 hedefe 2 bin 243 atım gerçekleştirildi.