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TSK: 5 DAEŞ hedefine 11 atış yapıldı

“DAEŞ hedeflerine 4 hava harekatı düzenlendi”

13 Eylül 2016 22:50

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada "5 DAEŞ hedefine 11 fırtına obüs mermisi atıldı. Koalisyon uçakları DAEŞ unsurlarına 4 hava harekatı düzenledi. 3 DAEŞ mensubu etkisiz hale getirildi. 4 havan ve 1 savunma mevzii imha edildi" ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, ateş destek vasıtaları tarafından, harekat sahasında bulunan 5 IŞİD terör örgütü hedefine toplam 11 Fırtına obüs mermisi atıldı. Böylece operasyonun başlangıcından bugüne kadar 523 hedefe 2 bin 243 atım gerçekleştirildi.

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