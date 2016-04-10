TSK: 20 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı Şırnak, Mardin ve Hakkâri'de sürdürülen operasyonlarda dün toplam 20 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay'ın açıklamasında Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 7, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6 ve Şırnak'ta 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'Önemli Yurtiçi Olaylar' bölümünde yer alan dün meydana gelen olaylara ilişkin bilgiler şöyle:



* Mardin / Nusaybin’de devam eden operasyonda; yedi bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 200’dür.) 12 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 457’dir.)



* Mardin’de, bir bölücü terör örgütü mensubu terörist güvenlik güçlerine teslim olmuştur.



* Şırnak’da devam eden operasyonda; bir vatandaş yaralanmış, yedi bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 167’dir.) bir Kaleşnikof piyade tüfeği ve silaha ait iki şarjör ele geçirilmiş, 16 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 426’dır.)



* Silopi’de devam eden operasyonda; iki dürbün ele geçirilmiş ve iki el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 13’dür).



* Irak kuzeyi bölücü terör örgütü barınma alanlarından kaçan sekiz bölücü terör örgütü mensubu terörist, Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olmuştur.



* Hakkari / Yüksekova’da devam eden operasyonda; altı bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 145’dir.) Daha önceden etkisiz hale getirilen bir bölücü terör örgütü mensubu teröristin cesedi bulunmuş, dört tabanca, iki av tüfeği, beş el bombası, 30 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ve yedi adet telsiz ele geçirilmiş, iki el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 219’dur)



* Siirt / Eruh’da icra edilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen bir sığınakta; iki el bombası, beş roketatar mühimmatı, 250 Biksi makineli tüfek fişeği, dört M-16 piyade tüfeği şarjörü ve 255 fişeği, altı Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, bir dürbün, bir gece görüş dürbünü, hazırlanmış sekiz el yapımı patlayıcı, bir güneş paneli, bir telsiz, bir akü, beş sırt çantası, 19 lt mazot, çok sayıda giyim ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir.



* Bingöl / Yedisu’da, bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen iki iş birlikçi şahıs yakalanarak göz altına alınmıştır.

ANKARA, (DHA)

